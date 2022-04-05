مع انتهاء المهلة الدستورية.. دولة القانون يتوقع حدوث انفراجة في الازمة الساسية- عاجل

2022/04/05 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن الشمري، اليوم الثلاثاء، حدوث انفراجة في الازمة الساسية خلال الفترة المقبلة.

وقال الشمري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المهلة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية ستنتهي يوم غد الاربعاء ولا توجد هنالك جلسة لاختيار رئيس الجمهورية".

وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية ربما ستمنح مهلة للقوى السياسية لغرض التفاوض والتفاهم للخروج باتفاق بين الكتل الكبيرة حيث لا تزال هنالك فرصة لحل الأزمة السياسية".

وبين أن "الاطار التنسيقي طرح مبادرة لحلحلة الازمة السياسية"، مؤكدا أن "هذه المبادرة كفيلة بتذويب جميع الخلافات بين الكتل".

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