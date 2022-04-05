2022/04/05 | 19:46 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاولة لفض اعتصام.. إصابة 10 محتجين باقتحام أمني قرب حقل نفطي بواسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/05 | 19:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في محاولة لفض اعتصام.. إصابة 10 محتجين باقتحام أمني قرب حقل نفطي بواسط) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في محاولة لفض اعتصام.. إصابة 10 محتجين باقتحام أمني قرب حقل نفطي بواسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).