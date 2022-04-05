محافظ ذي قار يعلن اطلاق حملة خدمية كبرى في مدينة الصدر

2022/04/05 | 19:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الثلاثاء، اطلاق حملة خدمية واسعة في مدينة الصدر، شارك فيها عدد من الدوائر الحكومية العاملة في المحافظة.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز انه ” جاء ذلك خلال زيارة تفقدية ميدانية قام بها المحافظ الى مدينة الصدر ، واطلع خلالها على الواقع […]

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