الانبار.. القبض على تاجر مخدرات بحوزته مليوني حبة مخدرة

2022/04/05 | 20:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم ضبط بحوزته مليون وثمانمائة الف حبة مخدرة من نوع كبتاجون.

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