تخفيض 50 بالمئة من أجور الكهرباء للمخابز والأفران في كردستان

2022/04/05 | 20:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- واع- ايفان ناصرقرر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، تخفيض 50% من أجور الكهرباء للمخابر والأفران في الأقليم.وذكر بيان لحكومة إقليم كردستان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني التقى اليوم ممثلي اصحاب المخابز والافران، وعرضوا عليه مشاكلهم، من بينها ارتفاع اسعار الطحين".وأضاف، أن "بارزاني قرر تخفيض 50% من اجور الكهرباء للمخابر والافران في الاقليم".

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