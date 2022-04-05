2022/04/05 | 20:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النزاهة توقف 9 الاف معاملة لذوي الشهداء لوجود تلاعب وتزوير) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Uz8a6DTW_Bw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النزاهة توقف 9 الاف معاملة لذوي الشهداء لوجود تلاعب وتزوير) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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