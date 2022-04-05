2022/04/05 | 20:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Uz8a6DTW_Bw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النزاهة توقف 9 الاف معاملة لذوي الشهداء لوجود تلاعب وتزوير) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النزاهة توقف 9 الاف معاملة لذوي الشهداء لوجود تلاعب وتزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).