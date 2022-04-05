طقس العراق.. موجات غبارية ورياح مع فرص لتساقط أمطار بدءاً من الغد

2022/04/05 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الثلاثاء، تعرض عدد من محافظات العراقية لموجات غبارية ورياح مع فرص لتساقط أمطار بدءاً من يوم غد الأربعاء.وكتب العطية في منشور على “فيس بوك” تابعته إيرث نيوز، أن “موجات غبار متوقع أن تجتاح مناطقَ من نينوى وصلاح الدين والانبار مساء الاربعاء 6 نيسان بتأثير انحدار […]

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موجات غبارية ورياح مع فرص لتساقط أمطار بدءاً من الغد أولاً على ايرث نيوز.

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