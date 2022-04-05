ما أبشع المسخ..!! - حسن أحراث

2022/04/05 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث كرّرْنا لازمتيْ "ما أجمل" و"ما أروع" حتى الملل..



وكثيرا ما وجدنا أنفسنا نُجامل بدون معنى أو هدف، ونتيه في نفس الدوائر المُميتة..



للمجاملة أو المرونة الزائدة حدود، لأن الكثير من المجاملة، بما في ذلك السكوت عن التخاذل والتواطؤ والتردي و(...)، قد يؤدي الى الانحراف عن الطريق الصحيح وبالتالي السقوط في فخ المهادنة والتعايش مع الواقع المُذلّ، نقيض ما نتطلع اليه.



يقول مثل طريف "كثرة البسملة تضسر جنون ......





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