الإنسان في الفلسفة الوجودية - احمد زكرد

2022/04/05 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_زكرد الفلسفة منذبدايتها هي حضور دائم للتساؤل حيال كنهالوجود، بحثا عن أسبابه وغاياته على نحونقدي ، ومن أهم ما أرهق الفلاسفة في عملية البحث هاته؛ هو بلا شك البحث عن الذاتالانسانية و الجواب عن سؤال ما الإنسان ؟ كل واحد منا كان يوما ما طفلا صغيرا لا يعرفالكثير عن ذاته، عن جسده، عن العالم وعن الآخرين، هذا الذي بدأ ينمو وينضج داخلمؤسسات اجتماعية وثقافية، تعلم، بكى، فرح ...



كجميع الاطفال، صدرت عنه ......





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