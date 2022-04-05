2022/04/05 | 20:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي مقتضب يحدث الآن: قيادة فرقة العباس تعلن انتهاء “التمرّد” وتلتقي بـ “العائدين ” إلى صفوف مقاتليها

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