"جيشنا الباسل.. بطولة وفساد".. تعليق بث برنامج تلفزيوني في العراق

2022/04/05 | 20:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت هيئة الإعلام والاتصالات، التي تنظّم عمل وسائل الإعلام في العراق، تعليق بث برنامج حواري على قناة "يو تي في" العراقية، لعرضه حلقة اعتُبرت أنها تتضمن "إساءة" للجيش العراقي، كما أعلنت في بيان.

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