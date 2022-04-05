الزراعة تحدد اسباب ارتفاع اسعار المحاصيل في الأسواق

2022/04/05 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، اسباب ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية بشكل عام.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك ارتفاعًا عالميا في الأسعار بسبب تأثير جائحة كورونا التي القت بظلالها على الاقتصاد العالمي كما غيرت مفهوم الاقتصاديات وارتفاع الأسعار".

وأضاف أنه "بالتزامن مع حلول شهر رمضان هنالك ارتفاع في اسعار المحاصيل الزراعية، بسبب وجود تجار ينتهزون اوقات المناسبات لرفع الأسعار وهذا ما نشهده في كل عام".

وتابع: "الوزارة فتحت باب الاستيراد لبعض المحاصيل التي قلت كميتها في الأسواق لغرض تخفيض الاسعار".

وأشار الى أنه "تم استيراد المواد التي تمثل السلة الغذائية خلال شهر رمضان مثل الطماطم والبطاطا والباذنجان والخيار".

ولفت الى أنه "توجد مادة الطماطم المحلية في محافظة البصرة ولكنها لا تكفي لتغطية جميع احتياجات البلاد من هذه المادة".

وبين النايف، أن "ايقاف استيراد هذه المواد سيتم دراسته بعد شهر رمضان حيث سيتم ايقاف استيراد هذه المواد في حال تغطية المنتج المحلي للحاجة العامة".

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