إعدام مدير مدرسة إندونيسي اغتصب 13 طالبة وحملن منه

2022/04/05 | 20:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ وافقت محكمة إندونيسية عليا، اليوم الثلاثاء، على استئناف قدمه الادعاء العام، وقضت بإعدام مدير مدرسة داخلية اغتصب ما لا يقل عن 13 طالبة على مدار 5 سنوات، وتسبب في حمل بعضهن.وكانت هيئة من 3 قضاة في محكمة باندونغ الجزئية أدانت، هيري ويراوان، في فبراير الماضي، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة بعد ثبوت ارتكابه […]

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