العراق يتحرك لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة

2022/04/05 | 20:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة التجارة، الثلاثاء، عن تحرك لتخصيص مليوني طن من الحنطة كخزين استراتيجي لمدة 6 أشهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، إن "الوزارة طرحت شراء 5 ملايين طن من الحنطة عبر قانون الأمن الغذائي، 3 ملايين طن منها تشكل الحاجة الفعلية ومليوني طن للخزين الاستراتيجي لمدة 6 اشهر"، موضحا أن "ذلك يهدف الى اعداد خزين جيد لمواجهة الظروف الطارئة".

وتابع، أن "الوزارة طالبت في موضع السلة الغذائية بأن تستورد المواد التجهيزية على مدى عام كامل"، موضحا أن "الوزارة لديها تعاقدات مع مناشئ رصينة في جميع المواد الغذائية".

وأكد حنون، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الوزارة مؤمنة حاجة المواطنين اذا استمرت التخصيصات المالية لها".

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