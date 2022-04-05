القبض على تاجر مخدرات بالأنبار وبحوزته مليون و800 ألف حبة مخدرة

2022/04/05 | 20:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على متهم بالاتجار بالمخدرات وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.

وقالت المديرية في بيان انها تمكنت وبعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في قسم مكافحة مخدرات الانبار تمكنت من القبض على متهم وضبط بحوزته مليون وثمانمائة الف حبة مخدرة من نوع كبتاجونمشيرة الى احالة المتهم الى القضاء لينال جزاءه العادل.

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