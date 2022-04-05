2022/04/05 | 21:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من استقالة الحكومة الكويتية، ورد الكرملين على دعوة بايدن لمحاكمة بوتين كـ"مجرم حرب"، ورد الكرملين على دعوة بايدن لمحاكمة بوتين كـ"مجرم حرب"، وشقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد باستخدام "النووي" ضد الجنوبية، وإحالة دكتور في الكويت للتحقيق بعد عرض مواد "مخلة بالآداب" أمام طلبته...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: استقالة حكومة الكويت.. ورد روسيا على دعوة بايدن لمحاكمة بوتين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: استقالة حكومة الكويت.. ورد روسيا على دعوة بايدن لمحاكمة بوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).