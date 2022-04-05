رئيس الجمهورية يطمئن على صحة

2022/04/05 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاطمأن رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على صحة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بعد اجرائه عملية جراحية.وذكر بيان رئاسي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، أجرى اليوم الثلاثاء 5 نيسان 2022، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح".وأعرب رئيس الجمهورية، عن "خالص تمنياته بالشفاء العاجل والسلامة والعافية، ومواصلة المسيرة الحافلة بالعطاء لإياد علاوي ودوره الريادي والفاعل في الحياة السياسية والعمل الوطني من أجل العراق وشعبه".من جانبه، أعرب إياد علاوي، عن "شكره وبالغ تقديره للرئيس على مشاعره واطمئنانه على صحته"، متمنياً له "موفور الصحة والسلامة الدائمة".

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