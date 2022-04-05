الخارجية الاسبانية تعلن عن طرد نحو 25 دبلوماسيا روسيا

2022/04/05 | 21:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، عن قرار مدريد بترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من البلاد.وخلال مؤتمر صحفي قال الوزير: “قررنا اليوم ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة الروسية في إسبانيا..ونحن بصدد طرد نحو 25 شخصا”، وادعى أن هؤلاء الأشخاص “يمثلون تهديدا على أمن بلادنا”.وفي وقت […]

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