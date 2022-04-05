2022/04/05 | 21:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VV92njf-lDI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب المستقل باسم خشان : لا اقبل بحكومة يتحكم بها السيد مقتدى الصدر ( بالكصكوصة)) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب المستقل باسم خشان : لا اقبل بحكومة يتحكم بها السيد مقتدى الصدر ( بالكصكوصة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).