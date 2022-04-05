2022/04/05 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالقاء القبض على اكثر من 35 اجنبيا مخالفا لشروط الاقامة في بغداد.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “بعد وصول معلومات تفيد عن تواجد عدد من الاجانب الذين أتوا الى العراق لغرض العمل وانتهاء صلاحية بقائهم حيث أن تواجدهم أصبح مخالف للقانون، خرجت قوة بإشراف اللواء مش الي […]

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