2022/04/05 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقال خمسة ارهابيين وتاجر مخدرات وتضبط خمسة احزمة ناسفة في نينوى والانبار وغرب نينوى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال خمسة 'إرهابيين' وضبط أحزمة ناسفة في محافظتين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال خمسة 'إرهابيين' وضبط أحزمة ناسفة في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).