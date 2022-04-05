: حول خطر الحرب التي تواجه المجتمع البشري اليوم - نجم الدليمي

2022/04/05 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجم_الدليمي اولا::الحرب ،حالة نزاع مسلح بين الدول او الشعوب او الطبقات.



ثانياً ::ان الحرب استمرار لسياسة الطبقات بوسائل العنف، ولذا فان فهم مضمون الحرب،طابعها وأهدافها، يتطلب تبيان ماهي المصالح الطبقية التي تنعكس في الحرب المعنية، وما هي السياسة التي تنتهجها الحكومات المشاركة فيها.ان السياسة تعبير مكثف عن الاقتصاد، ان الاسباب الاخيرة للحرب تكمن في الدرجة الأولى في الميدان الاقتصادى.



ان الماركسية تحدد ......





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