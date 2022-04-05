لم تستطع البقاء.. راقصة باليه روسية رفضت الحرب

2022/04/05 | 21:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "في يوم واحد فقط" تغيرت حياة راقصة الباليه الروسية، أولغا سميرنوفا (30 عاما)، رأسا على عقب، فبعد أن كانت نجمة مشهورة يعرفها الجميع كراقصة محترفة بات اسمها مرتبطا بالسياسة والحرب

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