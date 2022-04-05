شرطة ذي قار تقبض على طالب أطلق النار على مدرسته

2022/04/05 | 21:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على طالب أطلق النار على مبنى مدرسة بناحية أور على أثر مشاجرة مع مدرس.وذكر بيان لأعلام اعلام شرطة المحافظة، تلتقه إيرث نيوز، أن “مفارزها ألقت القبض على المتهم (ع .ع .ك) البالغ من العمر 18 عاما طالب مدرسة يسكن محلة البقاع […]

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