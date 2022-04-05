الإعلان عن اتفاق بين أمريكا وأستراليا وبريطانيا لتطوير الأسلحة الفرط صوتية

2022/04/05 | 21:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، الثلاثاء، عن اتفاق بشأن التعاون لتطوير الأسلحة الفرط صوتية وقدرات الحرب الإلكترونية.

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