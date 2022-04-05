ستولتنبيرغ: نتخوف من اكتشاف فضائع اخرى بعد استعادة الأراضي

2022/04/05 | 21:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ تخوفه من اكتشاف فظائع أخرى في الأراضي الأوكرانية التي استعيدت من القوات الروسية.

وقال ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحافي في بروكسل ان الروس لا يزالون يسيطرون على جزء من الأراضي الأوكرانية وعندما تستعاد قد يتك اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية والمزيد من الفظائع ومن جرائم حرب مضيفا ان ذلك يؤكد أهمية إجراء تحقيقات لتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

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