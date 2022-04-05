الرئيس الأوكراني يدعو لطرد روسيا من مجلس الأمن

2022/04/05 | 21:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة الثلاثاء على التحرك الفوري لمواجهة ما وصفها بجرائم الحرب التي ترتكبها روسيا في بلاده أو ان تغلق الأمم المتحدة أبوابها.

ودعا زيلينسكي في كلمة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى طرد روسيا من مجلس الأمن وإلى إصلاح نظام الهيئة الاممية مؤكدا ان احلال السلام في اوكرانيا يتطلب قرارات لمجلس الأمن.

وأضاف زيلينسكي ان على المجلس اتخاذ تلك القرارات واستبعاد روسيا باعتبارها بلدا معتديا ومبادرا للحرب حتى لا تعرقل القرارات المتعلقة بعدوانها أو اللجوء الى حل الامم المتحدة في حال عدم قيامها بإصلاح أو تغيير.

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