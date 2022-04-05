2022/04/05 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

علق قائممقام قضاء بعقوبة في ديالى عبدالله الحيالي، اليوم الثلاثاء، على استهداف منزل نقيب مهندسي المحافظة، معتبرا الامر انتقامي ولي اذرع.

وقال الحيالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "استهداف منزل نقيب مهندسي ديالى حسين العبيدي وسط بعقوبة في ساعة متأخرة من مساء يوم امس فعل اجرامي مدان ومستنكر".

وأضاف انه "تم تشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على ملابسات ماحصل"، مشيرا الى ان "بعقوبة امنة من اي افعال ارهابية وماحصل للعبيدي هو فعل انتقامي ولي الاذرع لتحقيق مغانم وتنافس على المناصب".

ودعا الحيالي الأجهزة الأمنية الى "كشف الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت".

وكان منزل نقيب مهندسي ديالى حسين العبيدي تعرض، مساء امس، لاستهداف بعبوة ناسفة وسط بعقوبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فعل انتقامي ولي اذرع.. قائممقام بعقوبة معلقا على استهداف منزل نقيب مهندسي ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فعل انتقامي ولي اذرع.. قائممقام بعقوبة معلقا على استهداف منزل نقيب مهندسي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).