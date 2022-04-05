2022/04/05 | 21:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة: إطلاق أكثر من سبعة ملايين سابحات اسماك الكارب في اهوار ميسان، وخمسة ملايين ومائتي ألف سابحة كارب في البصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/05 | 21:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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