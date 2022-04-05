2022/04/05 | 21:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن سلسلة الخدمات المقدم من النائب مهند الخزرجي.. المباشرة بحملة فتح الاختناق الحاصل في مجاري منطقة حي الامين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/05 | 21:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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