2022/04/05 | 21:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7KNhX_okM_o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعض المقربين والمستشارين يضللون الحلبوسي | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعض المقربين والمستشارين يضللون الحلبوسي | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).