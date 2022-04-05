مصدر في البيت الأبيض لـ

2022/04/05 | 21:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لـ"الحرة"، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع سيعلنون عقوبات إضافية ضد موسكو، غدا الأربعاء، تشمل حظر جميع الاستثمارت الجديدة في روسيا.

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