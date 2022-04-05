طهران: سيتم قريبا إزاحة الستار عن الوثيقة الاستراتيجية للصناعة النووية

2022/04/05 | 21:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت الحكومة الإيرانية أنه ستتم إزاحة الستار قريبا عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية بالبلاد، مشيرة إلى أن “فرض العقوبات من قبل واشنطن أثناء المفاوضات عمل غير بناء”.وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي بهادري جهرمي: “فرض العقوبات (من قبل واشنطن) أثناء المفاوضات عمل غير بناء، ويظهر سوء نية وعدم جدية الجانب الغربي […]

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