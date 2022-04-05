تويتر يعلن عن إجراء جديد بشأن حسابات الحكومة الروسية

2022/04/05 | 22:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تويتر، الثلاثاء، أنه لن يوصي بحسابات الحكومة الروسية على منصته، مما يجعل موقف تويتر من الحسابات المرتبطة بالكرملين أقرب إلى ما يتماشى مع نهجه تجاه وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

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