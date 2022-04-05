الهدف المناصب لا مصلحة البلاد.. ائتلاف المالكي يوجه اتهاماً خطيراً للتحالف الثلاثي في سياسة العراق - عاجل

2022/04/05 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتهم عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات كسار، اليوم الثلاثاء، التحالف الثلاثي بمحاولة الاستحواذ على جميع المناصب الحكومية.

وقال كسار في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "سبب الانسداد السياسي هو محاولة التحالف الثلاثي السيطرة والاستحواذ على جميع المناصب الحكومية وتحديدًا التيار الصدري والحزب الديمقراطي على اعتبار ان المكون السني حسم امره بتعيين رئيس مجلس النواب".

وأضاف، ان "اي كتلة او حزب لديها علاقات جيدة مع ايران فيتم اقصائها، وهذا ما يحصل مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني".

وتابع كسار، ان "هدف التحالف الثلاثي فقط الحصول على المناصب دون الاخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة واستقرار البلاد".

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