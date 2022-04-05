تنفيذ 24 رحلة مباشرة بين العراق والسعودية لنقل المعتمرين العراقيين خلال يوم واحد

2022/04/05 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها زيادة في عدد الرحلات المخصصة لنقل المعتمرين العراقيين من المطارات المحلية الى مطارات المملكة العربية السعودية.

وقال مدير عام الشركة, عباس عمران الزبيدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "معدلات الرحلات وصل ليوم الثلاثاء فقط الى 24 رحلة, انطلقت من مطارات بغداد والبصرة وأربيل الى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة".

وأكد أنه "تم نُقل على متن هذه الرحلات ما يقارب 4200 معتمرا إلى مطارات المملكة العربية المتحدة".

وبين أنه "من المتوقع تسجيل زيادة أوسع في عدد الرحلات والمعتمرين خلال الشهر الفضيل لما له من خصوصية في أداء مناسك العمرة".

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