الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا في منزل العامري لمناقشة هذه الملفات

2022/04/05 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن عقد الإطار التنسيقي اجتماعا في منزل العامري لمناقشة هذه الملفات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "قوى الاطار التنسيقي تعقد اجتماعا حاليا في منزل هادي العامري لمناقشة التطورات السياسية ونتائج حراك الاطار الأخير على القوى السياسية".

وأضاف ان "خلال الاجتماع سيتم طرح مبادرة الاطار بشان حل أزمة الانسداد السياسي".

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