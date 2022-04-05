القبض على 4 متهمين بالنصب والاحتيال في بغداد

2022/04/05 | 22:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ، اليوم الثلاثاء، القبض على اربعة متهمين مطلوبين وفق احكام المادة (٤٥٦/ نصب واحتيال).واضاف بيان للمديرية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “حاولوا النفاذ من السيطرات، بعد التأكد من اسمائهم ضمن حاسبة المطلوبين، حيث القت مفارز سيطرة الشعب القبض على اثنين منهم، […]

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