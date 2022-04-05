2022/04/05 | 22:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DNQ6JBNQIfg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أزمة تشكيل الحكومة.. بين تمسك التحالف الثلاثي بسقف مطالبه وإقرار الإطار بعجزه) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أزمة تشكيل الحكومة.. بين تمسك التحالف الثلاثي بسقف مطالبه وإقرار الإطار بعجزه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).