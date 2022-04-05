2022/04/05 | 22:18 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، الثلاثاء، بالتعاون لتطوير الصواريخ الخارقة للصوت كجزء من اتفاقية للتعاون الأمني أبرمتها الدول الثلاث العام الماضي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان "أميركي-بريطاني-أسترالي" بشأن الصواريخ الخارقة للصوت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان "أميركي-بريطاني-أسترالي" بشأن الصواريخ الخارقة للصوت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان "أميركي-بريطاني-أسترالي" بشأن الصواريخ الخارقة للصوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).