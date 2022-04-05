صافي ثروة ترامب زاد 600 مليون دولار منذ تركه منصبه!

2022/04/05 | 22:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إييرث نيوز/ أفادت مجلة “فوربس” بأن صافي ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زادت 600 مليون دولار منذ أن ترك منصبه في يناير 2021، مما رفع صافي ثروته من 2.4 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.وحسب المجلة فإن الزيادة في ثروته يمكن أن تعزى إلى منصته الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي Truth Social، التي أطلقها في […]

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