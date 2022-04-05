بحوزته تمثال أثري و 60 مسكوكة ذهبية..القبض على متاجر بالقطع الاثرية في واسط

2022/04/05 | 22:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، القبض على متاجر بالقطع الاثرية بحوزته تمثال اثري و 60 مسكوكة ذهبية في واسط.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على احد المتاجرين بالقطع الاثرية في محافظة واسط […]

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