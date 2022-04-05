2022/04/05 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقال متهمين بتجارة المخدرات والدكة العشائرية ببغداد إزدهار تجارة الكبتاجون ينذر بمخاطر صحية وأمنية شرق أوسطية بغداد – قصي منذر توسّعت تجارة حبوب الكبتاجون المخدّرة في الشرق الأوسط الى حد كبير خلال العام الماضي، محققة خمسة مليارات دولار، ما يرتّب مخاطر صحية وأمنية متزايدة في المنطقة، فيما اعتقلت القوات الامني متهمين بتجارة المخدرات والدكة العشائرية […]

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