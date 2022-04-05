2022/04/05 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطن من الموصل: البزّاز أبو الفقراء الموصل – الزمان منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز عائلة موصلية12 مليون دينار، لاعانتها على تلبية متطلبات المعيشة اليومية.جاء ذلك بعد زيارة فريق برنامج (على نياتكم ترزقون) الذي تعرضه قناة (الشرقية) لعائلة (ابو محمد) الذي يعمل حمالا في اسواق الموصل، يعيل من عمله عائلته التي تضم […]

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