2022/04/05 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعمال شغب لجمهور الشرطة في ملعب النجف بغداد- ساري تحسين أثارت أعمال الشغب التي رافقت مباراة نفط الوسط والشرطة، ضمن الدوري الممتاز، والتي أقيمت في ملعب النجف الدولي، ضجة واسعة بين الأوساط الرياضية في العراق، نتيجة عودة هذه المظاهر السلبية مجددا.وعقب نهاية مباراة نفط الوسط والشرطة والتي انتهت لمصلحة الأول بهدفين لهدف ، والتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعمال شغب لجمهور الشرطة في ملعب النجف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعمال شغب لجمهور الشرطة في ملعب النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).