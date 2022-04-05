أرقام مرتفعة.. عدد رحلات المعتمرين خلال يوم واحد

2022/04/05 | 22:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتوقع تسجيل زيادة أوسع في عدد الرحلات والمعتمرين.

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