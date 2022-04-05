القبض على متاجر بالقطع الأثرية في واسط

2022/04/05 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على متاجر بالقطع الاثرية بحوزته تمثال اثري و (٦٠) مسكوكة ذهبية في واسط.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على احد المتاجرين بالقطع الاثرية في محافظة واسط وبالجرم المشهود وبحوزته تمثال اثرية و (٦٠) قطعة مسكوكات نقدية جميعها تعود الى العصور القديمة." وأضافت، أن "عملية القاء القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مختص من مفارز الوكالة بمحافظتي الانبار وواسط واستدراج المتهم والقاء القبض عليه، حيث تم توقيفة وفق احكام المادة (٤٤) من قانون الاثار حسب قرار السيد قاضي التحقيق".

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