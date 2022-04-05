فنان مصري يكشف مفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

2022/04/05 | 22:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أكد الملحن المصري الكبير حلمي بكر، اليوم الثلاثاء، عدم انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن الملحن حسام حبيب، واعتبر زيادة وزنها الواضحة دليلا على مصداقية كلامه معلنا “حملها”.وكشف خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم عن رغبة شيرين اعتزال الفن، لافتا إلى أنه تواصل […]

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