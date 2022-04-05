نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال في تكريت

2022/04/05 | 22:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بنجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

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