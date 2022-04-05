الكويت.. تفكيك شبكة دعارة وسمسرة من جنسيات مختلفة

2022/04/05 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكويتية، الثلاثاء، تمكنها من تفكيك شبكة دعارة وسمسرة تضم جنسيات آسيوية وأفريقية.

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